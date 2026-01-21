<p>El\u017cbieta Wasyl\u00f3w z si\u00f3dmego sezonu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a> to nietypowa babcia. Nie karmi cukierkami i nie rozpieszcza prezentami. Za to z humorem, konsekwencj\u0105 i zasadami pokazuje wnukom, \u017ce przyjemno\u015bci s\u0105 wa\u017cne, ale wybory i odpowiedzialno\u015b\u0107 jeszcze wa\u017cniejsze. W Dniu Babci przygl\u0105damy si\u0119, jak\u0105 babci\u0105 jest Ela z Goleniowa \u2013 i dlaczego jej wnuki naprawd\u0119 maj\u0105 szcz\u0119\u015bcie.<\/p>