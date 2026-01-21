<p>Bycie babci\u0105 nie zawsze zaczyna si\u0119 od wi\u0119z\u00f3w krwi. Czasem zaczyna si\u0119 od decyzji, czu\u0142o\u015bci i codziennej obecno\u015bci. Ma\u0142gorzata Mikusek z W\u0142och, uczestniczka si\u00f3dmej edycji programu TVP1 <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a>, jest babci\u0105 \u201ez mi\u0142o\u015bci\u201d. Cho\u0107 jej wnuczka Lucrezia nie jest biologicznie z ni\u0105 spokrewniona, dla niej nie ma to \u017cadnego znaczenia. W Dniu Babci opowiadamy histori\u0119 relacji, w kt\u00f3rej serce wygrywa z metryk\u0105.<\/p>