<p>Bycie babci\u0105 to nie tylko prezenty i rozpieszczanie. To przede wszystkim czas, obecno\u015b\u0107 i relacja budowana od pierwszych chwil \u017cycia dziecka. Urszula Wojtecka z si\u00f3dmego sezonu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a> doskonale to rozumie. Dla Dominika, Mieszka i Gniewka jest na ka\u017cde zawo\u0142anie. W Dniu Babci opowiadamy, jak w swojej roli odnajduje si\u0119 kuracjuszka z programu TVP1 i dlaczego jej wnuki tak bardzo ciesz\u0105 si\u0119 na ka\u017cde spotkanie.<\/p>