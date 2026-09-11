Wydawa\u0142oby si\u0119, \u017ce jeszcze niedawno by\u0142 w\u015br\u00f3d nas, ale od \u015bmierci ksi\u0119dza Jana Kaczkowskiego w marcu min\u0119\u0142o dziesi\u0119\u0107 lat. Wci\u0105\u017c \u017cywa pozostaje pami\u0119\u0107 o nim, o jego pomocy chorym i odrzuconym, a tak\u017ce o osobistej walce z nieuleczaln\u0105 chorob\u0105. Najlepszym tego przyk\u0142adem jest najnowszy film dokumentalny \u201eDzie\u0144 dziecka ksi\u0119dza Jana Kaczkowskiego\u201d Artura Wierzbickiego, kt\u00f3ry w\u0142a\u015bnie wszed\u0142 do kin. W wywiadzie re\u017cyser opowiedzia\u0142 o postaci duchownego i ma\u0142o znanych faktach z jego \u017cycia.