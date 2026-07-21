<p>Na archiwalnych zdj\u0119ciach trudno j\u0105 rozpozna\u0107. <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/gwiazdy\/sanatorium-milosci-2026-historia-milosci-emilii-z-ozorkowa-wstrzasa-i-wzrusza-jednoczesnie,92822617" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Emilia z \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a><strong> <\/strong>wa\u017cy\u0142a ponad 100 kilogram\u00f3w. Dopiero teraz po raz pierwszy opowiedzia\u0142a, jak wielka mi\u0142o\u015b\u0107 wp\u0142yn\u0119\u0142a na jej wygl\u0105d i dlaczego jej \u017cycie zmieni\u0142o si\u0119 dopiero po ogromnej stracie.<\/p>