<p>Dzi\u015b Eryk Kulm, po g\u0142o\u015bnych rolach w filmach \u201eChopin, Chopin!\u201d oraz \u201eFilip\u201d, uchodzi za aktora rozpoznawalnego i cenionego, kojarzonego z ambitnymi, wymagaj\u0105cymi projektami. Jego pozycja w bran\u017cy nie wzi\u0119\u0142a si\u0119 jednak znik\u0105d. Jak ka\u017cdy artysta, tak\u017ce on musia\u0142 gdzie\u015b zacz\u0105\u0107, stopniowo buduj\u0105c swoje do\u015bwiadczenie i obecno\u015b\u0107 na ekranie. Wczesne role, cz\u0119sto drugoplanowe i serialowe, by\u0142y fundamentem, na kt\u00f3rym z czasem powsta\u0142a dojrza\u0142a i \u015bwiadomie prowadzona kariera aktorska.<\/p>