Rok temu mogli\u015bmy go ogl\u0105da\u0107 w bo\u017conarodzeniowym filmie \u201eMiko\u0142aj na sygnale\u201d, a w tym roku \u2013 przed nadchodz\u0105cymi \u015bwi\u0119tami \u2013 pojawi si\u0119 w \u201ePiernikowym sercu\u201d. W wywiadzie dla portalu TVP.pl Miko\u0142aj Roznerski opowiedzia\u0142 o swojej roli w nowym filmie \u015bwi\u0105tecznym i wyjawi\u0142, co przyci\u0105ga go do tego typu produkcji. Dowiedzieli\u015bmy si\u0119 te\u017c, jak aktor sp\u0119dza Bo\u017ce Narodzenie i co w tym czasie jest dla niego najwa\u017cniejsze. Film \u201ePiernikowe serce\u201d wchodzi na ekrany polskich kin 28 listopada.