<p>Jeszcze niedawno by\u0142 przekonany, \u017ce po rozwodzie ju\u017c nigdy nie b\u0119dzie szcz\u0119\u015bliwy. W \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d walczy\u0142 o serce Ewy, ale bez powodzenia. Ale \u017cycie napisa\u0142o dla <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/gwiazdy\/sanatorium-milosci-2026-henryk-z-zychlina-po-rozwodzie-zaczyna-nowy-rozdzial,91931270" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Henryka z \u017bychlina<\/a> zupe\u0142nie inny scenariusz. Zn\u00f3w jest zakochany, a z now\u0105 partnerk\u0105 planuje ju\u017c wsp\u00f3ln\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107.<\/p>