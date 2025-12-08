Hubert Jarczak, znany widzom TVP z roli doktora Beniamina Vicka w serialu \u201eNa sygnale\u201d, by\u0142 go\u015bciem specjalnego, \u015bwi\u0105tecznego Q&A towarzysz\u0105cego premierze filmu \u201eMiko\u0142aj na sygnale 2: Zd\u0105\u017cy\u0107 przed Wigili\u0105\u201d. Aktor opowiedzia\u0142 o swoich bo\u017conarodzeniowych zwyczajach i symbolach, kt\u00f3re s\u0105 dla niego nieod\u0142\u0105cznym elementem \u015bwi\u0105t. Wskaza\u0142 tak\u017ce, kto z serialowej ekipy najlepiej odnalaz\u0142by si\u0119 w roli \u015awi\u0119tego Miko\u0142aja. Spotkanie zwie\u0144czy\u0142 muzycznym akcentem, wykonuj\u0105c fragment ulubionej kol\u0119dy.