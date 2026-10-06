<p>Ponad siedem dekad na scenie, wielkie przeboje, sukcesy i osobiste wspomnienia, o kt\u00f3rych rzadko m\u00f3wi\u0142a publicznie. Dokument \u201eIrena Santor. Magiczny jeden krok\u201d pokazuje artystk\u0119 z wyj\u0105tkowo prywatnej strony, prowadz\u0105c widz\u00f3w przez najwa\u017cniejsze momenty jej \u017cycia i kariery. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/irena-santor-magiczny-jeden-krok,1745353" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Film jest dost\u0119pny za darmo w TVP VOD<\/a>.<\/p>