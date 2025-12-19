<p>Ju\u017c w sobot\u0119 w TVP2 widzowie zn\u00f3w spotkaj\u0105 si\u0119 z legend\u0105. Irena Santor zaprasza na koncert \u201eMale\u0144ki znak\u201d \u2013 nagrany rok temu, ale dzi\u015b brzmi\u0105cy jeszcze mocniej i bardziej wzruszaj\u0105co. Przypomnina, jak wielk\u0105 si\u0142\u0119 maj\u0105 piosenki, kt\u00f3re \u0142\u0105cz\u0105 pokolenia. \u2013 Serdecznie zapraszam do ogl\u0105dania \u2013 m\u00f3wi w rozmowie z TVP.pl Irena Santor. Koncert mo\u017cna te\u017c ogl\u0105da\u0107 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/malenki-znak--swiateczny-koncert-ireny-santor-odcinki,1800344" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>