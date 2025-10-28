<p>Sztuczna inteligencja przywr\u00f3ci\u0142a g\u0142os i posta\u0107 m\u0142odziutkiego Witolda Pyrkosza z okazji 25-lecia serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d. Syn aktora ujawnia <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/gwiazdy\/m-jak-milosc-25-lat-nieznane-fakty-o-witoldzie-pyrkoszu-syn-ujawnia-kulisy-zycia-gwiazdora-serialu-tvp2,89685415" rel="noopener noreferrer" target="_blank">w rozmowie z TVP.pl<\/a> kulisy rodzinnej decyzji, opowiada o swoim s\u0142ynnym ojcu i chorobie mamy. Wyj\u0105tkowy odcinek kultowej telenoweli mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w pakiecie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span> oraz 4 listopada w TVP2 o 20:55.<\/span><\/p>