<p>Wspomnienie 13 grudnia 1981 roku oraz kolejnych dni, tygodni i miesi\u0119cy pozostaje w niej \u017cywe. Po latach Kasia Adamik postanowi\u0142a zmierzy\u0107 si\u0119 na ekranie z nie\u0142atw\u0105 histori\u0105 stanu wojennego. Jej najnowszy film \u201eZima pod znakiem Wrony\u201d powsta\u0142 na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk. W wywiadzie dla TVP.pl re\u017cyserka opowiada o pracy nad nowym dzie\u0142em i wspomina tamte wydarzenia. Produkcj\u0119 \u201eZima pod znakiem Wrony\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w kinach od 20 lutego dzi\u0119ki Dystrybucji Kinowej TVP.<\/p>