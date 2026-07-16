<p>Tadeusz Sznuk to cz\u0142owiek, kt\u00f3ry zadaje mn\u00f3stwo pyta\u0144, jednak o nim samym wiadomo niewiele. Ciekawostk\u0105 jest, \u017ce prowadz\u0105cy s\u0142ynny teleturniej \u201eJeden z dziesi\u0119ciu\u201d, kt\u00f3ry ko\u0144czy dzi\u015b 83 lata, przez dekad\u0119 pracowa\u0142 jako in\u017cynier. Cho\u0107 z wykszta\u0142cenia jest elektronikiem, swoje powo\u0142anie odnalaz\u0142 w \u015bwiecie medi\u00f3w, a pasj\u0119 \u2013 za sterami samolot\u00f3w i \u015bmig\u0142owc\u00f3w.<\/p>