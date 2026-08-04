Ma na koncie osiem album\u00f3w studyjnych, trzy nagrody Grammy i jedn\u0105 z najbardziej rozpoznawalnych karier we wsp\u00f3\u0142czesnym popie. Zaczyna\u0142a jako dzieci\u0119ca aktorka, p\u00f3\u017aniej zdoby\u0142a popularno\u015b\u0107 dzi\u0119ki roli Cat Valentine, a nast\u0119pnie podbi\u0142a \u015bwiatowe listy przeboj\u00f3w. Prze\u017cy\u0142a r\u00f3wnie\u017c zamach terrorystyczny podczas koncertu w Manchesterze. Obecnie artystka wyst\u0119puje w ramach trasy \u201eThe Eternal Sunshine Tour\u201d, kt\u00f3rej fina\u0142 odb\u0119dzie si\u0119 1 wrze\u015bnia 2026 roku w Londynie. Po ostatnim koncercie Ariana Grande zamierza na d\u0142u\u017cej wycofa\u0107 si\u0119 z \u017cycia publicznego. Jak wygl\u0105da\u0142a jej droga na szczyt?