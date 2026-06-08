Zapisa\u0142a si\u0119 na kartach historii jako legenda polskiej sceny muzycznej. Olga Sipowicz zara\u017ca\u0142a s\u0142uchaczy rzadko spotykan\u0105 charyzm\u0105. Wokalistka zespo\u0142u Maanam by\u0142a wra\u017cliw\u0105 kobiet\u0105 oraz utalentowan\u0105 artystk\u0105, kt\u00f3ra zachwyca\u0142a g\u0142osem, wdzi\u0119kiem i intelektem. W 2018 roku przegra\u0142a walk\u0119 z nowotworem. Wiele utwor\u00f3w, kt\u00f3re wsp\u00f3\u0142tworzy\u0142a, przesz\u0142o do kanonu klasyki polskiego rocka i do dzi\u015b cieszy si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015bci\u0105.