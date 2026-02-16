<p>Krzysztof z 12. edycji programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d jest zakochany i\u2026 zar\u0119czony! Rolnik z Podlasia, kt\u00f3ry szuka\u0142 stabilnej relacji i prawdziwego partnerstwa, w\u0142a\u015bnie zrobi\u0142 kolejny, powa\u017cny krok. W walentynkowy wiecz\u00f3r poprosi\u0142 ukochan\u0105 Magdalen\u0119 o r\u0119k\u0119. A ona powiedzia\u0142a \u201eTak!\u201d. Jak wygl\u0105da\u0142y zar\u0119czyny i co m\u0142ody rolnik dzi\u015b m\u00f3wi o swojej wybrance? Dowiesz si\u0119 tego tylko w TVP.pl. <\/p>