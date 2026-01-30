<p>Z okazji 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Europejska Unia Nadawc\u00f3w (EBU) og\u0142osi\u0142a nazwiska pierwszych artyst\u00f3w, kt\u00f3rzy wyst\u0105pi\u0105 na rewolucyjnej, oficjalnej Eurovision Song Contest Live Tour. S\u0142awni laureaci konkursu \u2013 od zwyci\u0119zc\u00f3w sprzed dekad po wsp\u00f3\u0142czesne gwiazdy \u2013 po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y z finalistami tegorocznej ods\u0142ony, by wsp\u00f3lnie wyruszy\u0107 w historyczn\u0105 podr\u00f3\u017c przez dziesi\u0105tki europejskich miast, celebruj\u0105c siedem dekad muzyki, emocji i eurowizyjnej wsp\u00f3lnoty na jednej, spektakularnej scenie.<\/p>