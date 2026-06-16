<p>2Pac to nie tylko ikona rapu. By\u0142 tak\u017ce poet\u0105, aktorem i jednym z najwa\u017cniejszych artyst\u00f3w w historii hip-hopu. 16 czerwca Tupac Shakur obchodzi\u0142by 55. urodziny. Cho\u0107 od jego \u015bmierci niemal 30 lat, legenda rapera wci\u0105\u017c budzi ogromne emocje. Okoliczno\u015bci tragicznego zamachu z 1996 roku do dzi\u015b pozostaj\u0105 przedmiotem dyskusji i spekulacji. Temat ten podejmuj\u0105 tw\u00f3rcy filmu dokumentalnego \u201eKto zabi\u0142 Tupaca Shakura?\u201d, dost\u0119pnego bezp\u0142atnie na platformie TVP VOD. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/kto-zabil-tupaca-shakure,2758671" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Produkcja jest dost\u0119pna ca\u0142kowicie za darmo na platformie TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>