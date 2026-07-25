<p>\u0141ukasz Drapa\u0142a nie pr\u00f3buje na\u015bladowa\u0107 Grzegorza Markowskiego \u2013 chce pozosta\u0107 sob\u0105 i wsp\u00f3\u0142tworzy\u0107 nowy rozdzia\u0142 w historii zespo\u0142u Perfect. Przed koncertem w Grudzi\u0105dzu w ramach trasy <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/lato-z-radiem-i-telewizja-polska-odcinki,1444029" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eLato z Radiem i Telewizj\u0105 Polsk\u0105\u201d<\/a> wr\u00f3ci\u0142 do czasu wyst\u0119p\u00f3w z Chemi\u0105, spotka\u0144 z muzycznymi idolami oraz do udzia\u0142u w programie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/the-voice-of-poland-odcinki,284926" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eThe Voice of Poland\u201d<\/a>. Szczerze opowiedzia\u0142 r\u00f3wnie\u017c o odpowiedzialno\u015bci zwi\u0105zanej ze zdobywaniem zaufania fan\u00f3w i o decyzji, kt\u00f3ra odmieni\u0142a jego \u017cycie oraz spos\u00f3b tworzenia.<\/p>