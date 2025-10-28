<p>25 lat z Mostowiakami i chwila, kt\u00f3ra \u015bciska za gard\u0142o \u2013 powr\u00f3t, jakiego jeszcze nigdy nie by\u0142o! W jubileuszowym odcinku \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d widzowie zn\u00f3w s\u0142ysz\u0105 g\u0142os i widz\u0105 m\u0142odziutkiego Witolda Pyrkosza. Legendarny aktor o\u017cywa dzi\u0119ki sztucznej inteligencji, a jego syn w szczerym i poruszaj\u0105cym wywiadzie dla TVP.pl opowiada o emocjach, jakie towarzyszy\u0142y rodzinie. \u201eMama by\u0142a pe\u0142na obaw\u201d \u2013 wyznaje Witold Pyrkosz. Wyj\u0105tkowy odcinek kultowej telenoweli mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w pakiecie<strong> <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> oraz 4 listopada w TVP2 o 20:55.<\/p>