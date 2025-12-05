<p>Cho\u0107 ma 88 lat, Teresa Lipowska na planie serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d wci\u0105\u017c trzyma form\u0119, o jakiej wielu mo\u017ce pomarzy\u0107! Serialowa Barbara Mostowiak opowiada w rozmowie z TVP.pl o kulisach kultowego serialu TVP2, m\u00f3wi o \u201eo\u017cywieniu\u201d Witolda Pyrkosza przez sztuczn\u0105 inteligencj\u0119, zdradza, czy powr\u00f3t Agnieszki Fitkau-Perepeczko po niemal dw\u00f3ch dekadach wprawi\u0142 j\u0105 w os\u0142upienie i zaskakuje szczero\u015bci\u0105, gdy ujawnia swoje jedyne \u017cyczenie. \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w poniedzia\u0142ki i wtorki w TVP2 oraz online na TVP VOD. Jubileuszowy koncert zobaczymy natomiast w \u015bwi\u0119ta Bo\u017cego Narodzenia.<\/p>