Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy \u201eTeleexpressu\u201d ma w \u017cyciorysie epizod, o kt\u00f3rym wielu widz\u00f3w mo\u017ce nie wiedzie\u0107. Maciej Or\u0142o\u015b zagra\u0142 w filmie \u201eLista Schindlera\u201d, wcze\u015bniej wcieli\u0142 si\u0119 w m\u0142odego Kazimierza Wielkiego, a zanim na dobre zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z TVP, podejmowa\u0142 zaj\u0119cia dalekie od telewizyjnego studia. Jego droga do dziennikarstwa by\u0142a znacznie mniej oczywista, ni\u017c mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107.