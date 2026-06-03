W \u017cyciu Marii (Ma\u0142gorzata Pie\u0144kowska) szykuj\u0105 si\u0119 niespodziewane wydarzenia. Wkr\u00f3tce na drodze bohaterki serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d pojawi si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017cczyzna, kt\u00f3rego zagra Marcin Kwa\u015bny. Tw\u00f3rcy produkcji TVP2 na razie nie ujawniaj\u0105 szczeg\u00f3\u0142\u00f3w dotycz\u0105cych okoliczno\u015bci ich spotkania ani dalszych los\u00f3w bohater\u00f3w. Wszystko jednak wskazuje na to, \u017ce Rogowsk\u0105 czeka okres wa\u017cnych zmian i nowych wyzwa\u0144.