<p>Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP przez cztery tygodnie nie widzia\u0142a swojego odbicia w lustrze, a mimo skromnych warunk\u00f3w czu\u0142a si\u0119 spe\u0142niona. Pobyt na misji w Papui-Nowej Gwinei by\u0142 jednym z najbardziej niezwyk\u0142ych do\u015bwiadcze\u0144 w \u017cyciu Marty Manowskiej, znanej widzom z program\u00f3w \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d i \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. R\u00f3wnie nieoczywista by\u0142a jej droga do pracy przed kamer\u0105.<\/p>