Ma\u0142o brakowa\u0142o, by Martin Scorsese zamiast stan\u0105\u0107 za kamer\u0105, stan\u0105\u0142 przy o\u0142tarzu. Zanim zosta\u0142 jednym z najwybitniejszych re\u017cyser\u00f3w w historii kina, rozwa\u017ca\u0142 kap\u0142a\u0144stwo i w m\u0142odym wieku wst\u0105pi\u0142 do seminarium duchownego. Szybko jednak zrozumia\u0142, \u017ce \u017cycie ma dla niego inny plan. W nowym dokumencie \u201eMr. Scorsese\u201d artysta wraca do tamtych chwil, opowiadaj\u0105c o duchowych rozterkach i odkryciu pasji, kt\u00f3ra na zawsze odmieni\u0142a jego los.