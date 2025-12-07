<p><strong>Podczas najwi\u0119kszej imprezy sylwestrowej w Polsce Maryla Rodowicz zn\u00f3w robi show, o kt\u00f3rym b\u0119dzie g\u0142o\u015bno jeszcze wiele tygodni p\u00f3\u017aniej! Kr\u00f3lowa polskiej estrady opowiada TVP.pl o kulisach przygotowa\u0144 do Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105: kostiumach i duecie owianym tajemnic\u0105. Wspomina klejenie pi\u00f3r i\u2026 heroiczny b\u00f3j z rzepem na scenie. M\u00f3wi te\u017c o codziennych rytua\u0142ach, tremie wi\u0119kszej ni\u017c kiedy\u015b oraz o kociej asystentce decyduj\u0105cej, w czym wyst\u0105pi na scenie. Jak wygl\u0105da sylwestrowa noc z perspektywy legendy polskiej piosenki? Sprawd\u017acie! <\/strong><\/p>