<p>W ostatnim czasie sporo m\u00f3wi\u0142o si\u0119 o nim za spraw\u0105 produkcji sensacyjnych \u2013 zar\u00f3wno polskich, jak i zagranicznych \u2013 w kt\u00f3rych wyst\u0119powa\u0142. Od 8 marca widzowie b\u0119d\u0105 mogli ogl\u0105da\u0107 Piotra Witkowskiego w roli Budynia w szpiegowskim serialu Telewizji Polskiej \u201eWojna zast\u0119pcza\u201d. Aktor opowiedzia\u0142 o procesie stawania si\u0119 agentem oraz o podr\u00f3\u017cy w czasie do lat dzieci\u0144stwa, w kt\u00f3r\u0105 zabra\u0142a go ta ekranowa przygoda.<\/p>