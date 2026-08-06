<p>Cho\u0107 od \u015bmierci 2Paca min\u0119\u0142o niemal 30 lat, jego legenda wci\u0105\u017c budzi ogromne emocje. Okoliczno\u015bci tragicznego zamachu z 1996 roku do dzi\u015b pozostaj\u0105 przedmiotem dyskusji i spekulacji. Teraz sprawa ponownie znalaz\u0142a si\u0119 w centrum uwagi. W USA rusza proces m\u0119\u017cczyzny oskar\u017conego o udzia\u0142 w zab\u00f3jstwie rapera. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/kto-zabil-tupaca-shakure,2758671" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Temat ten podejmuj\u0105 tak\u017ce tw\u00f3rcy filmu dokumentalnego \u201eKto zabi\u0142 Tupaca Shakura?\u201d, dost\u0119pnego bezp\u0142atnie na platformie TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>