<p>Robert Mak\u0142owicz od lat jest kim\u015b wi\u0119cej ni\u017c krytykiem kulinarnym i podr\u00f3\u017cnikiem. Charakterystyczny spos\u00f3b m\u00f3wienia i imponuj\u0105ca erudycja sprawi\u0142y, \u017ce sta\u0142 si\u0119 jedn\u0105 z najbardziej lubianych postaci polskiej telewizji, a z czasem tak\u017ce fenomenem internetu. Pocz\u0105tkowo jednak niewiele wskazywa\u0142o na to, \u017ce w\u0142a\u015bnie w tej roli zdob\u0119dzie popularno\u015b\u0107. Zanim trafi\u0142 przed kamery, ima\u0142 si\u0119 zaj\u0119\u0107, kt\u00f3rych dzi\u015b ma\u0142o kto m\u00f3g\u0142by si\u0119 po nim spodziewa\u0107.<\/p>