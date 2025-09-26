<p>By\u0142 w powa\u017cnym zwi\u0105zku, ale po czterech latach zosta\u0142 sam. \u2013 <em>Posk\u0142ada\u0142em z\u0142amane serce<\/em><span> \u2013 m\u00f3wi szczerze Arkadiusz z randkowego show \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d. 25-latek spod Lublina chce teraz znale\u017a\u0107 nie tylko partnerk\u0119, ale i przyjaci\u00f3\u0142k\u0119 na ca\u0142e \u017cycie. Weso\u0142y, pracowity, fan szybkich aut i ekologicznych warzyw ujawnia nam, \u017ce rozmowa jest dla niego wa\u017cniejsza ni\u017c romantyczne gesty. \u2013 <\/span><em><span>Co z tego, \u017ce si\u0119 b\u0119dziemy kocha\u0107, je\u015bli b\u0119dziemy si\u0119 k\u0142\u00f3ci\u0107?<\/span><\/em> \u2013 dodaje z u\u015bmiechem. Program \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 w TVP1 o godzinie 21:25 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>