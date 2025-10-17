<p>Gabriel, uczestnik <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/88460166\/program-rolnik-szuka-zony-kto-poszuka-prawdziwej-milosci-w-nowym-sezonie" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>12. sezonu programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d<\/strong><\/a>, nie lubi opowiada\u0107 o sobie \u2013 woli dzia\u0142a\u0107. M\u00f3wi spokojnie, bez po\u015bpiechu, jak cz\u0142owiek, kt\u00f3ry zna warto\u015b\u0107 ciszy i pracy. Ma 32 lata, 60 hektar\u00f3w ziemi, sporo kr\u00f3w i g\u0142ow\u0119 pe\u0142n\u0105 plan\u00f3w. W rozmowie z TVP.pl 32-letni rolnik z Wielkopolski dzieli si\u0119 przemy\u015bleniami o gospodarstwie, rodzinie, mi\u0142o\u015bci, a tak\u017ce o tym, dlaczego spok\u00f3j jest dzi\u015b dla niego najwa\u017cniejszy. Program \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w niedziele o godzinie 21:25 w TVP1 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514\/odcinek-2,S12E02,2383311" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>