<p>Min\u0105\u0142 rok, odk\u0105d Ma\u0142gorzata Mikusek z W\u0142och i Gra\u017cyna Nowicka z Krzczonowic pozna\u0142y si\u0119 podczas nagrywania si\u00f3dmego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. Dwie kuracjuszki randkowego show zamieszka\u0142y w\u00f3wczas w jednym pokoju pensjonatu w Miko\u0142ajkach. Chocia\u017c wydawa\u0142o si\u0119 to niemo\u017cliwe \u2013 dwa bieguny, ogie\u0144 i woda \u2013 zaprzyja\u017ani\u0142y si\u0119. \u2013 <em>Ca\u0142y czas jeste\u015bmy w sta\u0142ym kontakcie telefonicznym, ale przez rok si\u0119 nie widzia\u0142y\u015bmy. Jestem szcz\u0119\u015bliwa, \u017ce Gra\u017cynka ma narzeczonego!<\/em> \u2013 ekscytuje si\u0119 Ma\u0142gosia w rozmowie z TVP.pl.<\/p>