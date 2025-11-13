<p>Mi\u0142o\u015b\u0107 jak z bajki! Stanis\u0142aw z si\u00f3dmego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d si\u0119 \u017ceni! <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/85446330\/sanatorium-milosci-2025-stanislaw-z-raszyna-opowiada-o-sobie-i-programie-tvp1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Uczestnik randkowego programu TVP1<\/a>, kt\u00f3ry we wrze\u015bniu o\u015bwiadczy\u0142 si\u0119 ukochanej Bogumile i us\u0142ysza\u0142 \u201eTak!\u201d, ma ju\u017c termin \u015blubu. Data ceremonii jest niezwykle symboliczna!<\/p>