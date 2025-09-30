<p>\u017bycie stale nas zaskakuje. Bogumi\u0142a i Stanis\u0142aw z si\u00f3dmego sezonu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735\/odcinek-1,S07E01,1940753" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a> ju\u017c zawsze inaczej b\u0119d\u0105 my\u015bleli o porz\u0105dkach w kuchni. Senior z Raszyna wybra\u0142 ten niecodzienny moment na poproszenie ukochanej o r\u0119k\u0119. Trzymaj\u0105c w d\u0142oni bukiet czerwonych r\u00f3\u017c zaskoczy\u0142 j\u0105 pytaniem: \u201eCzy chcesz ze mn\u0105 zosta\u0107 do ko\u0144ca \u015bwiata i jeden dzie\u0144 d\u0142u\u017cej\u201d. Ona zaniem\u00f3wi\u0142a z wra\u017cenia. \u2013 Mia\u0142am r\u0119ce w kurczaku \u2013 m\u00f3wi w rozmowie z TVP.pl.<\/p>