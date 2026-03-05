<p>Ewa z Lublina d\u0142ugo odk\u0142ada\u0142a siebie na p\u00f3\u017aniej. Uczestniczka \u00f3smego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d po latach trudnych do\u015bwiadcze\u0144, dw\u00f3ch ma\u0142\u017ce\u0144stwach i okresie, w kt\u00f3rym \u2013 jak sama przyznaje \u2013 by\u0142a nieszcz\u0119\u015bliwa i zagubiona, postanowi\u0142a zawalczy\u0107 o w\u0142asne \u017cycie. Zmieni\u0142a nawyki, schud\u0142a 17 kilogram\u00f3w, zacz\u0119\u0142a uprawia\u0107 sport i odzyska\u0142a rado\u015b\u0107. Dzi\u015b m\u00f3wi o swojej przemianie, odwadze do zmian i o tym, dlaczego w ka\u017cdym wieku mo\u017cna zacz\u0105\u0107 wszystko od nowa. Nowe odcinki \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d od 8 marca w TVP1 o godz. 21.25 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>