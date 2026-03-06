<p>Henryk z \u017bychlina ma za sob\u0105 czterdzie\u015bci lat ma\u0142\u017ce\u0144stwa. Przez d\u0142ugi czas kuracjusz z \u00f3smego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d \u017cy\u0142 w samotno\u015bci, stopniowo pr\u00f3buj\u0105c pouk\u0142ada\u0107 swoje \u017cycie na nowo. Dzi\u015b zn\u00f3w jest gotowy na mi\u0142o\u015b\u0107 i nowe do\u015bwiadczenia \u2013 dlatego zg\u0142osi\u0142 si\u0119 do randkowego programu TVP1. W rozmowie z TVP.pl opowiada o swoim \u017cyciu, rodzinie, rozstaniu z \u017con\u0105 oraz o tym, czego szuka w dojrza\u0142ym zwi\u0105zku. Nowe odcinki \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d od 8 marca w TVP1 o godz. 21.25 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>