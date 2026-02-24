<p>Samodzielnie wychowa\u0142a syna, pracowa\u0142a w kilku profesjach, a dzi\u015b regularnie wyje\u017cd\u017ca za granic\u0119 jako opiekunka os\u00f3b starszych. Barbara ze Szczecina nie boi si\u0119 zmian \u2013 przeciwnie, traktuje je jak naturalny rytm \u017cycia. Ka\u017cde kolejne wyzwanie przyjmuje z odwag\u0105 i ciekawo\u015bci\u0105 \u015bwiata. \u2013 <em>Serce otwiera mi drzwi na now\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107 <\/em>\u2013 m\u00f3wi Barbara. Ju\u017c 8 marca widzowie TVP1 zobacz\u0105 j\u0105 w \u00f3smym sezonie programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d.<\/p>