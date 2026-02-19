<p>W niedziel\u0119, 8 marca na antenie Telewizji Polskiej zadebiutuje \u00f3sma ods\u0142ona programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. Widzowie ponownie poznaj\u0105 bohater\u00f3w, kt\u00f3rzy \u2013 mimo \u017cyciowych do\u015bwiadcze\u0144 \u2013 nie trac\u0105 nadziei na wielkie uczucie. Pi\u0105ta uczestniczka, kt\u00f3r\u0105 prezentujemy przed startem nowego sezonu, to Bo\u017cena z Bydgoszczy. Kobieta udowadnia, \u017ce po burzach zawsze mo\u017ce wyj\u015b\u0107 s\u0142o\u0144ce. \u2013<em> Szukam kogo\u015b, kto kocha ludzi i \u017cycie <\/em><span>\u2013 powiedzia\u0142a.<\/span><\/p>