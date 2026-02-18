<p>8 marca na antenie TVP1 zadebiutuje \u00f3smy sezon programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. W nowej ods\u0142onie nie zabraknie emocji, szczerych wyzna\u0144 i odwa\u017cnych decyzji. W\u015br\u00f3d uczestniczek, kt\u00f3re zobaczymy na ekranie, jest Emilia z Ozorkowa \u2013 kobieta, kt\u00f3ra wie, czego chce, i nie zamierza zadowala\u0107 si\u0119 p\u00f3\u0142\u015brodkami. \u2013 Nigdy nie szuka\u0142am m\u0119\u017cczyzny. Chcia\u0142am, \u017ceby to on mnie znalaz\u0142 \u2013 m\u00f3wi bez ogr\u00f3dek. <\/p>