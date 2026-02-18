<p>8 marca widzowie zn\u00f3w wyrusz\u0105 w emocjonaln\u0105 podr\u00f3\u017c z bohaterami programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. W \u00f3smym sezonie nie zabraknie barwnych osobowo\u015bci i szczerych wyzna\u0144. Jednym z uczestnik\u00f3w nowej edycji jest Henryk z Gliwic \u2013 romantyk, kt\u00f3ry nie boi si\u0119 m\u00f3wi\u0107 wprost o uczuciach, nami\u0119tno\u015bci i \u017cyciowych zakr\u0119tach. \u2013 Uwielbiam robi\u0107 przyjemno\u015b\u0107 kobiecie \u2013 zapewnia kuracjusz. <\/p>