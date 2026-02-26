<p>W niedziel\u0119 8 marca widzowie TVP1 ponownie spotkaj\u0105 si\u0119 z bohaterami, kt\u00f3rzy nie boj\u0105 si\u0119 marzy\u0107 o mi\u0142o\u015bci. \u00d3sma edycja programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d zapowiada si\u0119 wyj\u0105tkowo emocjonuj\u0105co. W\u015br\u00f3d kuracjuszy znajdzie si\u0119 Lilla z Sosnowca \u2013 kobieta, kt\u00f3ra nie ukrywa, \u017ce wci\u0105\u017c czeka na prawdziwe uczucie. \u2013 <em>Nie zazna\u0142am prawdziwej mi\u0142o\u015bci <\/em>\u2013 m\u00f3wi szczerze. <\/p>