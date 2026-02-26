<p>Nie przesta\u0142 wierzy\u0107 w mi\u0142o\u015b\u0107, cho\u0107 \u017cycie wystawi\u0142o go na ci\u0119\u017ck\u0105 pr\u00f3b\u0119. W niedziel\u0119, 8 marca, zadebiutuje \u00f3smy sezon programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d, a w\u015br\u00f3d kuracjuszy widzowie poznaj\u0105 Mike\u2019a z Bielska-Bia\u0142ej \u2013 m\u0119\u017cczyzn\u0119, kt\u00f3ry marzy o tym, by zn\u00f3w poczu\u0107 szybsze bicie serca i motylki w brzuchu. \u2013<em> Chcia\u0142bym poczu\u0107 szybsze bicie serca<\/em> \u2013 m\u00f3wi Mike.<\/p>