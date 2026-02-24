<p>Ju\u017c 8 marca widzowie poznaj\u0105 nowych kuracjuszy, kt\u00f3rzy wyrusz\u0105 po uczucie w kolejnym sezonie programu. W \u00f3smej ods\u0142onie \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d widzowie poznaj\u0105 Paw\u0142a ze S\u0142awna \u2013 emerytowanego mechanizatora rolnictwa i lokalnego spo\u0142ecznika, kt\u00f3ry nie ukrywa, \u017ce do udzia\u0142u w show zg\u0142osi\u0142 si\u0119 z bardzo prostego powodu: \u2013 <em>Szukam mi\u0142o\u015bci, bo samemu smutno<\/em> \u2013 m\u00f3wi Pawe\u0142. <\/p>