<p>8 marca widzowie ponownie zajrz\u0105 do \u015bwiata kuracjuszy szukaj\u0105cych mi\u0142o\u015bci. W nowym sezonie programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d pojawi\u0105 si\u0119 kolejne barwne osobowo\u015bci, a w\u015br\u00f3d nich Teresa z Tarnobrzega \u2013 kobieta, kt\u00f3ra przez ca\u0142e \u017cycie radzi\u0142a sobie sama, ale dzi\u015b przyznaje, \u017ce coraz bardziej doskwiera jej samotno\u015b\u0107. \u2013 <em>Przyda\u0142by si\u0119 jaki\u015b pan, kt\u00f3ry ze mn\u0105 wytrzyma<\/em> \u2013 wyzna\u0142a.<\/p>