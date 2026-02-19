Nowy sezon \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d zbli\u017ca si\u0119 wielkimi krokami. 8 marca widzowie poznaj\u0105 bohater\u00f3w \u00f3smej edycji programu, kt\u00f3rzy \u2013 mimo \u017cyciowych do\u015bwiadcze\u0144 \u2013 nie przestaj\u0105 wierzy\u0107 w mi\u0142o\u015b\u0107. Kolejnym uczestnikiem, kt\u00f3rego przedstawiamy, jest Wies\u0142aw z Wroc\u0142awia \u2013 m\u0119\u017cczyzna z bogat\u0105 przesz\u0142o\u015bci\u0105, ogromnym sercem i marzeniem o prawdziwej, trwa\u0142ej relacji.