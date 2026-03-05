<p>Ju\u017c w niedziel\u0119, 8 marca, na anten\u0119 TVP1 wraca nowy sezon programu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. W\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w \u00f3smej edycji znalaz\u0142 si\u0119 Zbigniew, kt\u00f3ry dzi\u015b mieszka w Pilicy na terenie Jury Krakowsko-Cz\u0119stochowskiej. Jego historia to opowie\u015b\u0107 o pracy pod ziemi\u0105, wielkiej \u017cyciowej odpowiedzialno\u015bci i mi\u0142o\u015bci, kt\u00f3ra trwa\u0142a ponad cztery dekady. \u2013 <em>Nie opu\u015bci\u0142em \u017cony a\u017c do \u015bmierci, dotrzyma\u0142em s\u0142owa <\/em>\u2013 wyzna\u0142 Zbigniew.<\/p>