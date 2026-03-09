<p>Pawe\u0142 z \u00f3smego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d pochodzi ze S\u0142awna. Jest cz\u0142owiekiem, kt\u00f3ry nie potrafi siedzie\u0107 bezczynnie. To kajakarz, mors, spo\u0142ecznik i mi\u0142o\u015bnik zwierz\u0105t. Przez lata anga\u017cowa\u0142 si\u0119 w pomoc innym \u2013 od kombatant\u00f3w po porzucone psy. Po 38 latach ma\u0142\u017ce\u0144stwa jego \u017cycie si\u0119 zmieni\u0142o. Nie straci\u0142 jednak wiary w ludzi ani w mi\u0142o\u015b\u0107. W rozmowie z TVP.pl opowiada histori\u0119 swojego \u017cycia, m\u00f3wi o pasjach i o tym, jakiej kobiety szuka. Nowe odcinki \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d co niedziel\u0119 w TVP1 o godz. 21.25 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>