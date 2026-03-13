<p>Teresa z \u00f3smego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d przez ca\u0142e \u017cycie przyzwyczajona by\u0142a radzi\u0107 sobie sama. Po tragicznej \u015bmierci m\u0119\u017ca wychowa\u0142a tr\u00f3jk\u0119 dzieci, wyko\u0144czy\u0142a dom i krok po kroku budowa\u0142a stabilne \u017cycie dla rodziny. Potem przysz\u0142a tragedia, a ona znowu da\u0142a rad\u0119. Dzi\u015b pochodz\u0105ca z Tarnobrzega uczestniczka programu m\u00f3wi o sile, determinacji i o tym, dlaczego mimo wielu trudnych do\u015bwiadcze\u0144 wci\u0105\u017c patrzy na swoje \u017cycie z dum\u0105 i wdzi\u0119czno\u015bci\u0105. Nowe odcinki \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d co niedziel\u0119 w TVP1 o godz. 21.25 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>