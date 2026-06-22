<p>W \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d sp\u0119dzi\u0142 zaledwie dwa dni. Po nag\u0142ym zas\u0142abni\u0119ciu Wies\u0142aw z Wroc\u0142awia <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/sanatorium-milosci-2026-marta-manowska-plakala-przez-wieslawa,92091985" rel="noopener noreferrer" target="_blank">musia\u0142 opu\u015bci\u0107 program<\/a>. Dzi\u015b przyznaje, \u017ce nadal z tego powodu ma poczucie niedosytu, ale los przygotowa\u0142 dla niego niespodziank\u0119. \u2013 <em>Pozna\u0142em fantastyczn\u0105 kobiet\u0119. Jest moj\u0105 wielk\u0105 mi\u0142o\u015bci\u0105<\/em> \u2013 wyznaje. W rozmowie z TVP.pl opowiada o zdrowiu, kulisach swojego odej\u015bcia, relacji z Teres\u0105 z Tarnobrzega i wzruszaj\u0105cym ge\u015bcie Marty Manowskiej.<\/p>